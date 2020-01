Reinsalu mõistis hukka Iraani raketirünnakud Iraagi sõjaväebaasidele

Ka peaminister Jüri Ratas kinnitas sotsiaalmeedias, et kolmapäeva hommikul on ta Kadriorus presidendi kutsel koos välisministri, kaitseministri ja riigikogu väliskomisjoni esimehega pingestunud rahvusvahelist olukorda arutamas.

«Eesti töötab värske ÜRO julgeolekunõukogu liikmena koos teiste riikidega selle nimel, et pingeid Lähis-Idas maandada ning konflikti edasist arenemist vältida. Eesti huvi väikeriigina on kindlasti see, et julgeolekuolukord maailmas oleks stabiilne, riikidevahelised suhted ennustatavad ning põhineksid rahvusvahelisel õigusel,» ütles Ratas.