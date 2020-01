Pildid ⟩ Luik: lahingute puhkedes tooks Eesti oma sõjaväelased Iraagist ära

«Need mehed on instruktorid, mitte lahinguväelased, neil pole lahinguteks rolli,» ütles Luik ERRile pärast Lähis-Ida julgeolekukriisi teemal toimunud arutelu, kinnitades, et kui lahingud peaks puhkema, tuleks nad ära tuua.

Küsimusele, kas pingete kasvades ei võiks teemaks tõusta hoopis vägede juurdeviimine Iraaki, ütles Luik, et praegu pole sellest mingit põhjust rääkida, kuna hetkel püütakse olukorda pigem deeskaleerida. «Meil on mulje, et olukorda püütakse deeskaleerida, sellele viitab ka USA presidendi Donald Trumpi viimane tviit,» ütles Luik.

Küsimuse kohta võimalikust konflikti ägenemisest vastas ka peaminister Ratas, et keegi ei soovi laussõjalist kokkupõrget, kuid ta tunnistas, et olukord teeb murelikuks.

Ta lisas, et Eesti huvi väikeriigina on kindlasti see, et julgeolekuolukord maailmas oleks stabiilne, riikidevahelised suhted ennustatavad ning põhineksid rahvusvahelisel õigusel.