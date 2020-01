Tallinna regiooni liikuvuse tulevik - ühistransport+jalgratas+rendiauto

Business As Usual

Esimene stsenaarium kannab nime Business As Usual. «Juba kinnitatud tegevused ning olemasoleva (bussi-)võrgu tihendamine ilma märkimisväärse panuseta täiendavaks ühistranspordi arendamiseks. Autostumise tase jõuab Euroopa riikide nö küllastumisastmeni ca 600-700 autot 1000 elaniku kohta. Inimesed eelistavad kasvavalt autot, sest see on mugavaim ja kiireim liikumisviis, ostujõu kasvades eelistab ka väiksema sissetulekuga töötajaskond autokasutust, sest enamuses piirkondades on parkimine tasuta. Kuigi iga 2-4 aasta tagant avatakse mõni suurem ülelinnaline tee-ehitusprojekt (Reidi tee, Väike Ringtee, Mustakivi läbimurre, Tervise tänava ühendus vms) on enamus linnas liikumisest ajakulukam kui täna, tipptunnid on pikenenud, kesklinna atraktiivsus on vähenenud. Trammivõrku edasi ei arendata. Tehakse vaid väheseid parendusi olemasoleva võrgu piires, mis tõstavad pisut trammi keskmist sõidukiirust,» maalib raport praeguse poliitika jätkumisel tekkiva pildi.