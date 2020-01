Video ⟩ Enn Eesmaa: lennuõnnetuse ja Iraani rünnaku kokkusattumus on saatanlik

«Kõigil on küsimus, mis juhtus Ukraina lennukiga. Seda enam, et reisijatest lõviosa, üle seitsmekümne, olid iraanlased. Siiani ei ole midagi täpsemat teada. Ainult niipalju, et enne lendu ei teatanud piloodid rikkest,» lausus väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

«Räägitakse ka sellest, et lennuk oli purunenud väga mitmeteks tükkideks, mis annab vihje toimunust. Loodame, et tegemist ei olnud aktiga, mis on seotud ärevate sündmustega selles piirkonnas,» ei osanud Eesmaa rohkem spekuleerida.

«See on tragöödia ükskõik millises riigis ja ajal. Kui hukkub mõningatel andmetel 170 ja teistel andmetel 180 inimest (eriti sellises olukorras, milles piirkond täna on), siis kahtlemata tekitab see teatud assotsiatsioone. Ärevuseks on kahtlemata põhjust. Loodame, et antud juhul oli tegemist tehnilise rikkega,» selgitas väliskomisjoni esimees ja lisas, et kaasaegne tehniline võimekus peaks andma olukorda selgust. «Kui lennukit oleks tabanud rakett, siis ma usun, et see oleks kuskil fikseeritud ja jutud oleksid teistmoodi.»

Samas leiab Eesmaa, et sõltumatu rahvusvaheline uurimine oleks vajalik. «Ma loodan, et [lennuõnnetusest - toim.] tuleb rahvusvaheline uurimine. Kõike arvesse võttes on see vajalik. Ja [Iraani rünnaku ning lennuõnnetuse - toim.] kokkusattumus on lausa saatanlik. Aus vastus on aga see, et antud hetkel ma ei tea, kas uurimine tuleb või mitte,» nentis Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.