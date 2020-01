Aeg teeb valitsusele ettepaneku nimetada Parmas riigi peaprokuröriks

Õiguskomisjon toetas Parmase kandidatuuri juba detsembri keskel. Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid märkis toona, et kandidaadil on olemas tööks vajalikud pädevused. «Usun, et Andres Parmas suudab rakendada võrdse kohtlemise põhimõtet ning juhtida prokuratuuri kindlakäeliselt ja erapooletult nagu see on nõutav ka tema varasemas kohtunikuametis.»