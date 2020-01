Jüri Luik: mingit USA sõjalist vastureaktsiooni ei tule

Jüri Luik ütles «Ringvaate» stuudios, et Trumpi kõne oli suhteliselt rahulik. «Ta muidugi luges ette kõik etteheited Iraanile. Ja neid on palju, sest Iraan on käitunud väga agressiivselt,» lausus kaitseminister. «Samas rõhutas ta seda, et Iraan on proovinud konflikti eskaleerida,» tõi Trumpi kõnest välja Luik. Kaitseminister lisas, et USA jätkab oma käike poliitiliste- ja majandussanktsioonidega ning ka NATO suurendatud kohalolekuga Lähis-Idas. «Mida see täpsemalt tähendab, seda saame teada lähipäevadel,» lisas Luik. Tema sõnul toonitas Trump NATOt päris mitu korda oma kõnes, kuid samas Trump ütles ka, et mingit sõjalist vastureaktsiooni ei tule. «See loob olukorra, kus konflikti on võimalik märgatavalt eskaleerida,» selgitas Luik.

Kaitseminister usub, et Trump ei võta homme oma sõnu tagasi, kuna Trumpi avaldus oli põhjalikult läbi mõeldud. «Nagu te panite tähele, et ta räägib vaba käega ja improviseerib, siis sel korral nii ei olnud. Tekst on ilmselgelt kooskõlstatud väga laia nõunike ringiga,» selgitas Luik, miks USA presidendi avaldust tuleks tõsiselt võtta.

«Eesti aktsepteerib seda, et Ameerika Ühendriikidel oli õigus sellist otsust vastu võtta. Ilmselgelt olid neil luureandmed, mis näitasid rünnakuid (Soleimani plaanidest- toim.) USA pihta,» märkis kaitseminister Eesti seisukohta Lähis-Ida konfliktis. «Rahvusvahelise õigusega mina vastuolu ei näe. Igal riigil on õigus ennast kaitsta,» lisas minister.

Täna kukkus mõni minut pärast õhkutõusu Iraani pealinnast Teheranist alla Ukraina reisilennuk. Õnnetuses hukkusid kõik 176 pardal viibinut. Jüri Luik ütles, et väga kiiresti hakati uurima õnnetuse põhjuseid. «Praegune hinnang on, et tegemist oli tehnilise rikkega. Praeguste andmete järgi pole ühtegi raketti lennuki pihta lastud,» rääkis ta. Kaitseminister toonitas üle, et tegu on kahetsusväärse sündmusega, mis pole sõjaliste operatsioonidega kuidagi seotud.

Jüri Luik leiab, et konkreetne terav konflikt Lähis-Idas rahuneb maha, kuid pinge seal mail on ikka väga tugev. «Ma ei usu, et see pinge kuhugi kaob. Me peame ka tulevikus värinatega tegelema.»

Iraan tulistas öösel rohkem kui tosin ballistilist raketti kahe õhuväebaasi pihta Iraagis, kus baseeruvad USA ja koalitsioonijõudude üksused.