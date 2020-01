«Pealtnägija»: ravimeid müüakse tavainimesele alghinnast kordades kallimalt

Juba 2012. aastal tõi riigikontroll välja, et Eesti inimesed maksavad tavaapteekides ravimite eest ebamõistlikult palju, seahulgas arvestades kui odavalt samad medikamendid jõuavad haigeni haiglates. Viimati detsembris teatas Riigikontroll, et keskmiselt on jaeapteegi sisseostuhind 10 protsenti kallim kui haiglatel.

Riigikontrolör Janar Holm ütles saates, et hinnavahesid vaadates on selge, et patsiendid peaksid ravimite eest sellisel juhul vähem maksma. «Seal on küllaltki suuri erinevusi, võib-olla sellised väga sageli ostetavad ravimid: ibuprofeen või ibumax või muud sellised, et seal võib näha hinnaerinevusi lausa 40 protsenti või isegi 67 protsenti, nii et jah, see kümme protsenti on keskmine, aga ravimite vahel on hinnaerinevused suuremad,» rääkis Holm.

«Pealtnägija» avastas, et kui haiglale müüakse tavalist peavalurohtu Ibumetin 48 senti pakk, siis üldapteegid saavad selle euro ja 45 sendi eest ning apteegis lisandub sellele ka juurdehindlus, klient saab ravimi kätte 2,56 euroga. Saade tuvastas kõige suurema hinnavahe vererõhurohu Betaloc puhul, mida haiglale müüakse vaid ühe sendiga, jaeapteekidele müüakse seda aga 3,13 euroga.