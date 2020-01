Video ⟩ Investeerimiskelmid otsivad lisaks ohvritele ka kaastöölisi

Kriminaalbüroo juht kinnitas, et käib rahvusvaheline koostöö petuskeemi takistamiseks. Nii nagu kuritegevuse takistamise puhul ikka, sujub rahvusvaheline ühistöö kõige edukamalt lähinaabritega. Ka Lätis ja Leedus on probleem kelmidega, kes lubavad ohvritele enneolematult tulusat investeerimisvõimalust.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre FOTO: Mihkel Maripuu

«Me usume ja arvame, et tegemist on üle maailma toimiva süsteemiga. Võimalik, et [skeemi plaanis - toim.] lepitakse kokku pimeveebis ja osalevad inimesed üle maailma. Eestis tehakse ka tööpakkumisi: kes on helistajad ja kes on nõus oma pangakontosid laenama selleks, et ülekandeid teha. Üle maailma petetakse inimestelt miljardeid välja. Jutt on väga suurtest summadest,» selgitas kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Tumeveeb on samasugune üleilmne internetivõrgustik, nagu ka tavaline internet. See on aga ehitatud üles eesmärgil liigutatava sisu ja tarbijate peitmiseks.

Ohvril on võimalik saada raha tagasi ainult siis, kui käitub võimalikult kiirelt. «Teoorias ja praktikas on võimalik raha kätte saada ainult siis, kui kohe reageerida. Kui inimene teeb ülekande ära ja on segaduses, siis kohe politseid ja panka teavitada on ainus viis. See on tõesti peaaegu ainus viis, kuidas raha tagasi saada,» hoiatas Urmet Tambre.

Riigil on võimalik lasta ülekanne külmutada või teha õigusabipalve välisriiki, kuhu raha kanti. «Saame ka paluda rahapesu andmebürool see ülekanne menetluse lõpuni peatada. Kui raha jõuab teise riiki ja möödub tunde, siis see raha kantakse edasi juba järgmisse riiki, üle maailma laiali. Lõpuks võetakse see raha kuskil sularahaautomaadis välja,» tõdes Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht.