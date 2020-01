Otse Postimehest ⟩ Peaprokurör Andres Parmas: prokurörid ei esinda riiklikku maffiat

Kuidas ja kelle peas kerkis üles teie kandidatuur peaprokuröri kohale, kas te ise pakkusite ennast välja või tehti teile ettepanek?

Minu juurde tuli selle pakkumisega justiitsminister Raivo Aeg, nii et minu jaoks on see asi alguse saanud sealt. Kas on varem toimunud mingisuguseid muid konsultatsioone poliitikute vahel või erialainimestega, ma ei oska öelda.

Nii et see informatsioon, et selle ideega tuli välja Isamaa juhtpoliitik Urmas Reinsalu, kes pöördus teie poole, see ei vasta tõele?

Urmas Reinsaluga ei ole minul sellest positsioonist kunagi juttu olnud.

Te asute peaprokurörina tööle keerulisel ajal, sest prokuratuur on pidevalt ühe erakonna surve all, prokuratuuri süüdistatakse poliitilises kallutatuses, räägitakse süvariigist. Kas nendel süüdistustel on teie hinnangul mingit alust ja kuidas prokuratuur poliitilise löögi alt välja tuua?

Ma arvan, et närvi minemiseks pole põhjust ei süvariigi süüdistuste ega ka prokuratuuri kallutatuse süüdistuste osas. Kahtlemata prokuratuur, nagu ka iga teine organisatsioon ja iga teine töötaja, on ka prokurörid teinud vigu ja nende vigade käsitlemine on ka olnud erineval tasemel – vahel adekvaatne, vahel mitte. Need vead ei ole minu meelest tingitud sellest, et keegi oleks teadlikult erapoolik, kallutatud või esindaks riiklikku maffiat, vaid need on tingitud kas inimlikust rumalusest, ajapuudusest, ressursside puudusest ja muudest inimlikest faktoritest.

Kriminaaluurimiste avapauk meedias on enamasti muljetavaldav – algab prokuratuuri pressikonverentsiga, kus värskelt on inimestele kahtlustused esitatud, sageli on need kahtlustatavad samal ajal kinni peetud ja ei saa enda kaitseks midagi öelda, samal ajal, kui nad avalikkuse ees juba hukka mõistetakse. Reeglina järgneb sellele avalikustamisele veel ka aastate pikkune kohtueelne uurimine, mille jooksul inimene ei saa ennast kaitsta. Kas te näete selles probleemi?