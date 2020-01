Otse Postimehest ⟩ Peaprokurör Andres Parmas: prokurörid on teinud vigu

Te asute peaprokurörina tööle keerulisel ajal, sest prokuratuur on pidevalt ühe erakonna surve all, prokuratuuri süüdistatakse poliitilises kallutatuses, räägitakse süvariigist. Kas nendel süüdistustel on teie hinnangul mingit alust ja kuidas prokuratuur poliitilise löögi alt välja tuua?

Ma arvan, et närvi minemiseks pole põhjust ei süvariigi süüdistuste ega ka prokuratuuri kallutatuse süüdistuste pärast. Kahtlemata prokuratuuris, nagu ka igas teises organisatsioonis, ja iga teine töötaja, on ka prokurörid teinud vigu ja nende vigade käsitlemine on ka olnud erineval tasemel – vahel adekvaatne, vahel mitte. Need vead ei ole minu meelest tingitud sellest, et keegi oleks teadlikult erapoolik, kallutatud või esindaks riiklikku maffiat, vaid need on tingitud kas inimlikust rumalusest, ajapuudusest, ressursside puudusest ja muudest inimlikest faktoritest.

Minu jaoks ei ole sugugi alati olnud põhjendatud niisugusel kujul avalikkuse ette tulek kahtlustustega, nagu seda tehtud on. Süütuse presumptsiooni põhimõttest ei tohi üle sõita.

Kriminaaluurimiste avapauk meedias on enamasti muljetavaldav – algab prokuratuuri pressikonverentsiga, kus värskelt on inimestele kahtlustused esitatud, sageli on need kahtlustatavad samal ajal kinni peetud ja ei saa enda kaitseks midagi öelda, samal ajal kui nad avalikkuse ees juba hukka mõistetakse. Reeglina järgneb sellele avalikustamisele veel ka aastatepikkune kohtueelne uurimine, mille jooksul inimene ei saa ennast kaitsta. Kas te näete selles probleemi?

Jah, selles ma põhimõtteliselt probleemi näen. Prokuratuuri töös on aastaid olnud oluline põhimõte läbipaistvus ja avalikkusega suhtlemine, samas on kriminaalmenetluse üks keskseid põhimõtteid süütuse presumptsioon, ehk enne, kui me oleme kellegi kohtus süüdi tunnistanud ja talle kokkuleppeliselt selle sildi külge riputanud, et sina oled kurjategija, enne tuleb seda inimest pidada süütuks. Ükspuha, kui ümberlükkamatud ajaleheartikli lugejale need tõendid tunduvad. Ajalehe kaudu me detaile kunagi niisuguse täpsusega teada ei saa, nagu need selgitatakse välja menetluses. Need on kaks omavahel vastuolus olevat võitlevat põhimõtet.

Minu jaoks ei ole sugugi alati olnud põhjendatud niisugusel kujul avalikkuse ette tulek kahtlustustega, nagu seda tehtud on. Siin on kaalumise koht, kuidas seda teha paremini, kuidas seda teha nii, et ühiskonnal on olemas informatsioon, mida prokuratuur teeb, et me ei tegutse kuskil öövarjus ja salaja, ja kui meilt tullakse küsima, näiteks mingisuguse poliitilise korruptsiooni teemal, kas teil käib uurimine, on ju ka ilmselge, et riiklik asutus ei saa valetada ja öelda, et me ei tea midagi.

Aga kuidas seda siis teha nii, et oled ühelt poolt avatud ja teiselt poolt süütuse presumptsioon ei saaks rikutud?