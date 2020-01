Videolugu ⟩ Abivajajate Eesti: mustus, üksindus ja aknast lendavad väljaheited

Keegi ei oska täpselt öelda, kui palju on meie seas inimesi, kes elavad üksinda oma korteris, mis on täis prügi ja mustust, inimesi, kes ei tule endaga toime, kuid kes samas keelduvad abist.

Kui inimene on sattunud sellisesse armetusse seisu, siis saab talle pakkuda sotsiaalset «esmaabi» kodulinn või -vald. Kuid paraku pole sellist abi alati oodata.

Raskesse olukorra sattunud Kohtla-Järve elanike ainuke lootus abi saada on aga kas naabrid või politsei.

Mäluprobleemidega naine ja politseile tundmatu mees

Üks selline raskesse olukorda sattunu on pensionär Žanna. Ülemöödunud aastal andis toidupood politseile teada, et nende ukse juures käib kerjamas naine. Politsei selgitas välja, et tegemist on pensionäriga, kellel pärast kommunaalmakseid ei jätku enam raha toidule ega ravimitele.

Poolteist aastat tagasi polnud Žannal korteris vett ning tema elamisest imbus koridori ebameeldiv hais. Žannat abistama pidanud inimesed olid aga jõuetud. Kohtla-Järve sotsiaaltöötaja Aleksandra Ignatjeva ütleb, et naisele on abi pakutud, kuid ta keeldub sellest. Samuti on Ignatjeva sõnul talle korduvalt selgitatud, kuhu vajadusel pöörduda. «Ma suhtlen Žannaga peaaegu iga päev, kui ma teda linnas näen,» räägib Ignatjeva.

Septembris kodukülastuse ajal oli Žannal korteris politseile võõras mees, kes nimetas ennast Aleksandriks ja naise eestkostjaks. Ametlikult ta seda siiski pole.

Nad olevat tuvtunud tänaval, kui mehel oli oma sõnul naisest kahju hakanud. «Žanna ütles mulle, et neil on armastus,» muigab Ignatjeva.