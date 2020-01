Videolugu ⟩ Üksik vanaproua: viimati käisin õues jalutamas suvel

Oma abivajajate eest peaks hoolt kandma kohalik omavalitsus. Kuid Alla puhul tuleb abi hoopis politseilt. Kohtla-Järve linn aga selles mingit probleemi ei näe.

Sotsiaaltöötaja: «Allale lihtsalt meeldib, kui talle antakse kõik tasuta»

Alla saab värsket õhku ainult siis, kui avab akna. «Minu nõrkus on just sellepärast, et ma pole kuu aega õues käinud,» kurdab Alla. Ka tema külmkapp on riknenud ja aegumistähtaja ületanud toitu täis.

Omati saab Alla linnalt hooldustöötaja teenust.

Abilinnapea Niina Aleksejeva sõnul on sotsiaaltöötaja võtnud ühendust Alla lastega ja kutsunud neid Kohtla-Järvele ema eest hoolt kandma. «Nad üritavad hoolitseda tema eest. Saage aru, tal on sugulased,» rõhutab Aleksejeva. Alla sõnul ei külasta lapsed teda just kuigi sageli, isegi mitte korra kuus.