MTA sõnul vajaks ettevõtjate maksumoraal tõstmist

«See väljend (OÜtamine) ei ole just kõige parem. Me ei soovitaks seda kasutada. Me ei taha, et see heidaks halba varju kõigile, kes osaühingute all tegutsevad. Tegelikult oleks korrektne rääkida töösuhte varjamisest,» selgitas maksuauditi üksuse juht Lia Annuk. Postimehe artiklis käsitletud eksministri Janek Mäggi suhtekorraldusäri ei soovinud MTA rohkem kommenteerida. «Piirangu seab fakt, et kõik meie kontrollid ja teemad on kaitstud maksusaladusega,» nentis MTA juhtivametnik.

Viimastel andmetel jääb riigil maksutulu saamata töösuhte varjamisest tingituna keskeltläbi 90 miljonit aastas. «Maksu- ja Tolliamet on mõned aastad selle teemaga tegelenud ja hetkel saab öelda, et olukord on stabiilne,» kinnitas Lia Annuk.

Konkreetset valdkonda, kus oleks «OÜtamine» enim levinud MTA välja tuua ei soovi. «Pigem tuleb vaadata tehingute sisu ja võib öelda, et töösuhte varjamist võib esindada igas valdkonnas, kus on mõeldav teenuse osutamine,» selgitas maksuauditi üksuse juht, kuid tõi ühe näitena välja kinnisvarasektori.

Lia Annuk FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

«Kinnisvaramaaklerid ja -hindajad kasutavad päris tihti oma äriühingu alt teenuse osutamist. Me ei saa öelda, et see oleks keelatud. Kõiki asjaolusid tuleb vaadata kaasusepõhiselt. Näiteks, kui iseseisev teenuse osutaja on oma majandustegevuses,» toonitas Lia Annuk ja tuletas meelde, et iseseisvat teenuse osutamist iseloomustab ka turutingimustele vastava töötasu maksmine.

Samas tunnistab MTA, et piir «OÜtamise» ja õiguspärase teenuse pakkumise vahel on habras. «Töösuhte varjamisest saame rääkida siis, kui osutatakse teenust ja eesmärgiks on hoida kõrvale tööjõumaksude tasumisest,» selgitas ekspert.