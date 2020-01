Eesti hääletab esimest korda ÜRO Julgeolekunõukogus

Julgeolekunõukogu laual on kaks varianti. Üks neist on teemahoidjate ehk Belgia ja Saksamaa variant ning teine Venemaa pakutu. Venemaa on kangekaelselt kinni hoidnud oma ideest, mille kohaselt on humanitaarabi võimalik anda läbi kahe kontrollpunkti Süüria loodeosas ja mandaati on vaja vaid pooleks aastaks.

«Venemaa käest on olnud kuulda, et olukord Süürias on lähiminevikus normaliseerunud ja et sellisel kujul kui seni pole enam vaja seda käsitleda. See on olnud nende argument, mille nad pärast möödunud vetot enne jõule esitasid,» rääkis Eesti ÜRO esinduse asejuht Gert Auväärt.