Paet: Iraani ülestunnistusest tuleks õppida Venemaal

«Iraani ülestunnistusest tuleks õppida Venemaal, kes siiani on vältinud sama sammu Malaisia reisilennuki allatulistamise osas 2014. aastal. Olgugi, et uurimine on jõudnud selgete järeldusteni. See oleks vähemalt hukkunute ja nende lähedaste suhtes aus,» lisas Paet.