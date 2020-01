Jüri Ratas: alkoholi ja kihutamise kohutavaid tagajärgi näeb üle mõistuse tihti

«Alkohol ja liiga suur sõidukiirus on liikluses äärmiselt ohtlikud ning viivad kohutavate õnnetusteni. Me näeme selle traagilisi tulemusi üle mõistuse tihti. Tänane päev tõi aga väga valusa uudise, et joobes kihutaja tõttu kaotasid elu kaks naist ja üheksakuune laps ning samast autost toimetati raskes seisundis haiglasse veel üks inimene,» kirjutas Jüri Ratas sotsiaalmeedias.