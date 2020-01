Reinsalu: roolijoodikuid ei tohi nunnutada, nende karistusi tuleb karmistada

Reinsalu kirjutab sotsiaalmeedias Saaremaal toimunud kohutava liiklusõnnetuse valguses, et tema ei usu kopika eestki teistele inimestele ohtlike kurjategijate, sealhulgas sariroolijoodikute nunnutamisse. «Nad peavad saama karistuse, mis on ühiskonna kättemaks, ohutustab nad pikemaks ajaks vanglas ning hirmutab teisi retsidiivseid kurjategijaid,» rõhutab Reinsalu.

Ta tuletab meelde, et justiitsministrina esitas ta riigikogule arutamiseks seaduseelnõu korduvate roolijoodikute karmimaks karistamiseks, mis nägi ette, et tingimisi karistusi ei saaks neile mõista ning võrdsustas autoroolis purjuspäi inimese surma põhjustamise tapmise eest ette nähtud karistusega.

«Otsekohe algas «inimõiguslaste» kisa kui julmad need karistused on ja kuidas ma sekkun kohtuvõimu tegevusse. Häälekalt, minu meelest nii moraalselt kui juriidiliselt küsitavalt platvormilt kaitses korduvate kriminaalsete roolijoodikute õigusi nii osa poliitikuid kui juriste. Riigikogu kukutas mu esitatud eelnõu hääletusel läbi. Lõpuks võeti see siiski vastu, kuid oluliselt lahjendatumal kujul,» kirjutab Reinsalu.