Liiklusjurist roolijoodikudest: riik pakub ravivõimalust, aga vahel ei aita seegi

«Täna pakutakse joobes juhtidele ka selliseid lahendusi, kus nad tegelikult kriminaalkaristust ei saa. Selle asemel peavad nad ennast läbi rehabilitatsiooni ja koolitusprogrammide parandama. Statistika näitab, et iga kolmas esmakordselt purjuspäi vahele jäänud juht tegelikult kriminaalkaristust ei saagi,» tõi välja büroo Sirk & Saareväli vandeadvokaat. «Nad suunatakse vastavatesse programmidesse, milles peab läbima alkoholi tarvitamise keelu. Selle täitmist kontrollitakse. Tegelikult on päris paljud inimesed ennast läbi selle õigele joonele saanud,» selgitas Indrek võimalikke positiivseid arenguid.

Jurist leidis, et ainult käskude ja keeldudega lõplikke lahendusi ei ole võimalik saavutada. «Varem määrasime inimesele karistuse ja ta jäi oma probleemiga üksinda. Karistus oli temale justkui kättemaks. Tal oli probleem ja nüüd peab ta veel riigile maksma ning karistust kandma,» toonitas Indrek Sirk ja lisas, et riik saab pakkuda inimesele võimalust, aga mitte tasuta. «Selle peab inimene ise kinni maksma. See võiks olla lahendus, mis on töötanud Lääne-Euroopas. Näiteks Norras ja Saksamaal,» võttis ekspert kokku. Pärast mõningast pausi lisas, et kõigile sõltlastele pole ka sellest abi. «Kui inimesel on ikkagi tõsine alkoholiprobleem, siis pruugi aidata mitte midagi.»