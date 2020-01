Nõustaja: roolijoodik vajab ka sõltuvusravi, muidu sõidab ta vanglast vabanedes järgmise inimese surnuks

«Ringvaates» tõstatatud küsimusele, kas roolijoodikutele määratavad karistused on liiga leebed, vastas Kaja Heinsalu, et ükski karistus haigust ei ravi. Nõustaja leiab, et ränga liiklusõnnetuse põhjustanud Andrese puhul on tegu ilmselt alkoholisõltuvusega. «Kui tegemist on korduva roolijoodikuga, siis minu küsimus on selle ääretult traagilise loo puhul see, et kas lisaks karistamisele on ta saanud ka abi,» rääkis Heinsalu.