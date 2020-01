Kaljulaid: me usaldame NATOt sada protsenti

Kaljulaidi sõnul on just sellistel põhjustel suurriigi naaberriikides hoolt kandud lisaturvalisuse eest: «Just seetõttu oleme NATOna kasutanud meetmeid, et Venemaale lähedased riigid hästi kaitstud oleksid.»

Kaljulaid ei nõustu Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni väitega, et NATO on ajusurnud, aga usub, et olukord võiks paraneda. «Alati, kui mõni kriis on tekkinud, on öeldud, et Euroopa Liidul on lõpp,» ütles ta.