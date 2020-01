Fotod ja videod ⟩ Kohus mõistis Kalev Kallo tingimisi vangi

Kohus vabastas aresti alt Edgar Savisaarele kuuluva sularaha summas 80 000 eurot ja see kuulub Savisaarele tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel. Samuti mõistis kohus Eesti Vabariigilt Savisaare kasuks välja tema poolt kantud õigusabikulud summas 3237 eurot.

Kohus otsustas, et läbiotsimise käigus leitud Edgar Savisaare sularaha tuleks tagasi talle maksta.

Ülejäänud kahtlustatavate suhtes menetlus jätkus ning 2016. aastal esitas prokuratuur süüdistuse 8 eraisikule ja MTÜ keskerakonnale. Üheksast süüdistatust on neljale süüdistatavale etteheidetud kuriteod on juba kohtu poolt tuvastatud ja Edgar Savisaare suhtes on menetlus lõpetatud.