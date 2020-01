Reinsalu aruatb Iraani välisministriga tuumaleppe täitmise jätkamist

«Iraani välisministriga puudutame kahepoolseid ja regionaalseid küsimusi. Eesti huvides on kindlasti olukorra rahunemine ning see, et Iraan jätkaks tuumaleppe täitmist,» ütles Reinsalu.

Reinsalu osaleb kolmapäeval ja neljapäeval New Delhis konverentsil Raisina Dialogue, kus ta teeb ettekande Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmesuse teemal.

Reinsalu kohtub ka India kolleegi Subrahmanyam Jaishankariga, kellega on kavas rääkida lisaks julgeolekunõukogule ka küberjulgeolekust ja digitaalkoostööst. «Eesti ettevõtjad on usinalt Indias kanda kinnitamas ja samal ajal tulevad paljud e-residendid Indiast. Potentsiaali veelgi tihedamaks koostööks on palju,» ütles ta.

Reinsalu sõnul annab visiit võimaluse tihendada suhteid Indiaga, kellel on strateegiline tähtsus regioonis ja oluline roll globaalsetes küsimustes.

«Tegemist on Eestile nii julgeoleku kui ka ettevõtluse seisukohast üha olulisema partneriga. India pürgib ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks aastateks 2021–2022, nii et on võimalus, et järgmisel aastal teeme lähedalt koostööd ka selles formaadis. Seda olulisem on tutvustada Eesti vaateid sellele, kuidas hoida reeglitel põhinevat maailmakorda,» rääkis välisminister. Ta teeb 16. jaanuaril ühe konverentsi põhiettekannetest, mis keskendub Eesti rollile ÜRO Julgeolekunõukogus aastail 2020–2021.

Konverentsi serval kohtub välisminister ka oma Maldiivide, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Usbekistani kolleegiga ning Afganistani julgeolekunõunikuga.