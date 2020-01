Tuulbergi kaitsja: üritasime seda kulu ja segadust vältida

«Kui kuritegu ei ole toime pandud, siis ei ole prokuratuuril võimalik ka selle kohta tõendeid esitada. Nii lihtne see võistlevas menetluses ongi. Mul on hea meel, et kohus Tuulbergi õigeks mõistis,» ütles Leppik BNSile.

«Samas on mul Tuulbergist kahju, et ta sellesse hakklihamasinasse sattus ja teda mingil põhjusel selle kohtuasja menetlemisega karistati. Me proovisime kogu seda kulu ja segadust vältida ja käisime enne süüdistusakti kohtusse saatmist koos kliendiga prokuratuuris, näitasime pangadokumente, kuhu väidetavalt Savisaarele antud sularaha edasi liikus aga prokuratuur ei jätnud kahjuks jonni,» nentis ta.

«Asja halb külg minu jaoks on see, et nii olulises kriminaalmenetluses pandi kahtlustuse esitamisel toime jämedad seaduserikkumised. Tuulbergi kodu altkäemaksu kahtlustuse puhul narkokoeraga läbiotsimine on kuritegu, mida minu teada keegi ei menetle. Samuti sõidutati Tuulberg kaitsepolitsei poolt helikopteriga Tartust järgmistele läbiotsimistele, samas minule öeldi, et menetlustoimingud temaga on lõppenud. Selliseid asju ei tohiks demokraatlikus riigis toimuda ja loodetavasti enam ei toimu ka,» märkis Leppik.

Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuses ainsana süüdi keskerakondlasest riigikogulase Kalev Kallo.

Kohus leidis, et Kallo süü altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises on tõendatud ja mõistis talle tingimisi pooleteise aasta pikkuse vangistuse kaheaastase katseajaga. Keelatud annetuse tegemise episoodis mõistis kohus Kalev Kallo õigeks.

Kallo kaitsja vandeadvokaat Kristi Rande ütles BNSile, et vaidlustab maakohtu otsuse kindlasti Tallinna ringkonnakohtus.

Ettevõtjad Aivar Tuulbergi ja Vello Kunmani mõistis kohus õigeks. Ärimees Alexander Kofkini osas lõpetas kohus menetluse aegumise tõttu.

Kohtunik Anne Rebane selgitas pärast kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamist, et Tuulbergi ja Kunmani osas leidis kohus, et nende tegevuses puudus kuriteokoosseis, kuid Kofkini osas on igaljuhul mõistlik menetlusaeg juba läbi või iga hetk lõppemas.

Paul Kerese hinnangul on tema kaitsealuse Vello Kunmani osas teisipäeval Harju maakohtus langetatud otsus 100 protsenti õige otsus.

Vandeadvokaat Aivar Pilv märkis teisipäeval pärast Harju maakohtu otsust, et tema kaitsealuse, ettevõtja Alexander Kofkini osas menetluse lõpetamine oli ainuõige otsus.

«Minu hinnangul tõendid süüdistust ei toetanud, sest kogu süüdistus oli ülesehitatud spekulatsioonidele,» ütles Pilv BNS-ile.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles BNS-ile, et prokuratuur on arvestanud protsessi jätkumisega Tallinna ringkonnakohtus ning vaidlustab maakohtu otsuse kindlasti.

Kohus vabastas teisipäeval aresti alt ka Edgar Savisaarele kuuluva sularaha 80 000 eurot ja see kuulub Savisaarele tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel. Samuti mõistis kohus riigilt Savisaare kasuks välja tema poolt kantud õigusabikulud 3237 eurot.

Oktoobris lõppenud kohtuvaidluses kinnitasid kõigi kohtualuste kaitsjad, et prokuratuuri süüdistus on tõendamata ja nende kaitsealused pole kuritegusid toime pannud.