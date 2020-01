Graafikud ⟩ Siseminister Helme: on naiivne arvata, et meil rändeprobleeme ei teki

Ministri sõnul on Eestis kaks põhilist immigratsiooniallikat: õpiränne ja õpirändega kaasnev perekondade siiatoomine. Siin näeb ministeerium tema sõnul tekkimas probleemi, sest kiiresti kasvavad teistest riikidest pärit kogukonnad.

«Viimase paari aastaga on nagu rakett visanud üles India kogukond. Teine väga kiiresti kasvav ja just nimelt õpi- ja perekondade ühinemise kaudu kasvav kogukond on Nigeeria kogukond. Sellega on aga igal pool Euroopas tõsised probleemid kriminogeenses kontekstis,» nentis Helme. Ta lisas, et oleks ülimalt naiivne arvata, et meil neid probleeme ei teki.



Politseijuht Vaher nõustus Helmega. «Jälgides olukorda kogukondade mõttes, on meil pisut veel aega, aga mitte palju.» Vaheri sõnul on kaks eri teemat. Üks on seotud 2015. aastal alanud migratsioonikriisiga, millest ka Eesti ei jäänud puutumata. Toona ümberasutatud inimesed ei soovinud Eestisse jääda ning liikusid edasi riikidesse, kus neid ootasid nende kogukonnad.

«Teine suund on legaalne ränne – õpi- ja tööränne, millega kaasneb pereränne,» tõdes Vaher. Ta kinnitas, et praegu politsei ei tunneta, et turvalisus oleks selle tõttu suuremas ohus.

Siseminister Mart Helme ja PPA peadirektor Vaher annavad ülevaate 2019. aastast. FOTO: Madis Veltman

Vaher toonitas, et PPA uurib neid küsimusi tõsiselt. Politseinikud õpivad juba praegu erinevaid kultuure ja töötama nn multikulti olukorras. Sisekaitseakadeemias on inimesed, kes teevad treeninguid ja peavad loenguid, kuidas ära tunda kultuurilist eripära, mis võib viia selleni, et mõni kogukond hakkab suurenedes looma oma rituaale. «Ja tihti on need rituaalid kuritegelikud,» märkis Vaher. «Siin on oluline roll ka kapol, et neid ilminguid varakult märgata ja üheskoos neid asju lahendada.»

Mart Helme kordas üle, et need kogukonnad ei ole veel nii suured, et tekiks kohe ka vägivald. «Me ei saa küll välistada üksikjuhtumeid, kuid süstemaatilist probleemi meil ei ole,» tõdes Helme.

«Nad hoiavad kokku, see on selge, kuid hetkel me ei näe turvalisuse mõttes väga palju probleeme. Aga hoiame silmad lahti,» ütles Vaher ja lisas, et Eestis ei ole getostumist märgata. «Kui me nüüd midagi valesti teeme, siis see oht saabub. Sellepärast on väga oluline kuulata hoolega, mida teevad Soome ja Rootsi, kuidas käitub Saksamaa. Meie partneritena on nad valmis nõu andma, kuidas seda ära hoida. Ka nemad ütlevad, et oleks pidanud kunagi tegema üht-teist teisiti,» lausus Vaher.