Fotod ⟩ Viimsilasi vihastavad teele paigaldatud kummipätsid

«Viimsi vallavalitsusele on jäänud arusaamatuks maanteeameti vajadus keskenduda lõigule, kus aastate jooksul pole toimunud oluliselt rohkem liiklusõnnetusi kui teistel maanteeameti poolt Viimsi vallas hallatavatel teelõikudel. Ajutise lahendusena ei ole meie arvates sõidusuundade eraldamiseks peale markeeringute täiendavaid elemente kasutada vajalik. Pakutud elemendid kas ainult «kummipätsidega» või ka täiendavate püsttähistega ei vähenda sõidurajalt kõrvalekaldumisel liiklusõnnetuse raskusastet,» on vallavalitsus jäänud kummisaarte paigaldamise osas maanteeametiga eriarvamusele.

«Sõiduradade ainult markeeringuga kitsamaks kujundamine on meie hinnangul piisav meede, mis tekitab sõidukijuhtidele visuaalselt piisavalt piirava tunde, et tekiks tunnetuslik vajadus sõidukiirust vähendada,» kommenteeris valla transpordi vanemspetsialist Imre Saar.

«Oleme jätkuvalt seisukohal, et sõidusuundade eraldamine sel teelõigul on vajalik. Arutelude käigus oleme põrkepiirde alternatiiviks valinud ümbertöödeldud kummist eraldussaare variandi, mis sõidusuundi eraldab ja meie hinnangul võiks sobida antud liikluskeskkonda,» vastas maanteeameti Põhja strateegilise planeerimise juht Jaan Tarmak vallavalitsuse päringule.

Kummisaarte teemal on käinud emotsionaalne arutelu ka viimsilaste Facebooki-lehel. Osa elanikke leiab, et saared on keelatud vasakpöörete ärahoidmiseks hädavajalikud. Teised arvavad, et tegu on kasutu asjaga, sest sel teelõigul on juhtunud vaid üks liiklusavarii.