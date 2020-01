Läänemaal hukkus kahe auto kokkupõrkes 27-aastane mees

Toyotat juhtinud 27-aastane mees sai õnnetuses niivõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Viga said Toyotas juhi kõrval istunud 23-aastane naine, kelle kiirabi toimetas kontrolliks Läänemaa haiglasse ning Volkswagenit juhtinud 37-aastane mees, kes toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Volkswageni juht viibis autos üksinda.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt ütles, et juhtunu asjaolud on selgitamisel. «Praegu ei ole meile teada, kust suunast autod tulid ning mis võis sel sirgel teelõigul kokkupõrkeni viia. Kõik juhtunu üksikasjad selguvad alustatud uurimises,» sõnas Kütt.

«Ilmad on vihmased ja päevavalgust on endiselt vähe ning teedel võib nähtavus olla kehv. Liiklejailt eeldavad taolised olud täit tähelepanu ja sobiliku sõidustiili valimist, et vajadusel aegsasti reageerida,» lisas Kütt.