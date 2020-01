Tõnis Mölder: Eesti Perearstide Selts tegi Madis Veskimägile liiga

«Minu meelest ei ole normaalne, et üks organisatsioon viskab enda hulgast välja liikme, kelle seisukoht ei lähe kokku juhatuse liikmete arvamusega,» lausus Mölder. «Jah, Madis Veskimägi on olnud kriitiline paljude Eesti perearstisüsteemi aluspõhimõtete kohta. Ometi on debatt see, mis viib valdkonda edasi. Eesti perearstisüsteemis on jätkuvalt kitsaskohti ning nende lahendamisega tuleb tegeleda ja dialoogi pidada.»

Mölderi sõnul pidanuks Madis Veskimägi arvamusavaldust, et perearstid võtavad liiga suuri dividende ja see tuleb inimeste tervise arvelt, laiemalt arutada. «Madis Veskimägi andis mõista, et arstid ei peaks olema ettevõtjad, vaid lähtuma tervishoiust. Igati asjalik ettepanek,» märkis Mölder. «Seltsi otsus lämmatada debatt ja visata enda seast välja perearst, keda patsiendid kiidavad, on väga halb märk. Eelnevates olukordades, kus arstid on läinud seadusega vastuollu, pole nii karme samme minu teada astutud.»