Postimehe vastus Piirideta Reporterite artiklile

Postimehe toimetus kinnitab, et nii nagu varasemalt, teeme me parimat ajakirjandust ka täna ja homme, kuigi ühendus Piirideta Reporterid väljendab oma artiklis muret uuriva ajakirjanduse tuleviku pärast Postimehes.

Postimees on 162-aastane, selle aja sisse on jäänud keerulisemaid ja paremaid aegu, kuid alati on esile tõusnud parimate traditsioonide järgi tehtud ajakirjandus. Möödunud aasta oli tormiline, kuid võime kinnitada: toimetus on alati tegutsenud ja tegutseb ka edaspidi ühtse jõuna selle nimel, et olla mõjukas ja usaldusväärne. Postimehe 125 ajakirjanikku teenivad lugeja huve.

Me teeme oma tööd kirega ja vabalt, järgides ajakirjanduseetika põhimõtteid. Postimehes kirjutatakse endiselt uurivaid lugusid ja arvamusi. Ühtviisi käsitleme kõiki poliitilisi jõude, äri- ja ühiskonnategelasi.

Leiame, et kõige paremini saame oma hea nime ja usaldusväärsuse eest seista tehes oma tööd – parimat ajakirjandust. Postimehe paberleht ilmub kuus korda nädalas ja veebiväljaanne pea ööpäev läbi.

Meil on alati hea meel ja oleme siiralt tänulikud, kui osutatakse vigadele ja tehakse kriitikat, samamoodi rõõmustame ka tänusõnade ja järjest enam meiega veedetud aja üle. Nii kriitika kui ka pöidlahoidjad annavad meile väärtuslikku tagasisidet, et teha oma tööd lugejat teenides veelgi paremini.

Kalev Korv, peatoimetaja kt

