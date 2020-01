Tallinn tellib Kremli-meelselt telekanalilt enam kui miljoni eest saateid

Lepingu järgi näidatakse PBK kanalil 183 saadet «Dobroje utro, Tallinn» tööpäeva hommikuti kella seitsmest kuni üheksani selle aasta sees, mille koguhinnaks on 276 147 eurot, edastas rus.err .

Tellitud saade «Naša stolitsa» («Meie pealinn»), mille kestvus on kuni 30 minutit ja minimaalselt näidatakse seda 40 korda terve aasta jooksul, telesaate üks episood maksab 5100 eurot ning terve aasta peale maksis linn telesaate eest 204 400 eurot.

Ka terve selle aasta vältel ilmub PBK telesaade nimega «Vene küsimus», selle maksumuseks on 115 940 eurot. Eelmainitud summadele lisandub käibemaks, mis läheb Talllinnale maksma 715 304,4 eurot.

Lepingu üheks tingimuseks on see, et kõiki saateid saab järelevaadata ajalehe Pealinn veebilehel.