Minister Solman premeeris väärtuspõhiselt käitunud alluvaid

Siseministeeriumis on alates 2017. aastast väärtusteks sõnastatud: «mõtlen avatult», «vastutan ise», «kaasan teisi» ja «hoolin igaühest», ning väärtuspõhine käitumine tähendab nende nelja kokku lepitud põhiväärtuse järgimist. «Preemiat makstakse juhul, kui teenistuja käitumine vastab kõigile neljale väärtustele, kahe väärtuse järgmisel on teenistuja käitumine tunnustust vääriv,» selgitas Sirp. Ta lisas, et iga väärtus on ministeeriumi poolt ka lahti sõnastatud. «Mõtlen avatult – tean, et alati on olemas veel parem lahendus,» tõi ta ühe näite.