FOTOD ⟩ Portaal Objektiiv tõi tänavatele oma #samapaljuinimene loosungid

Objektiiv väitis oma eelmise nädala juhtkirjas, et sotsiaalministeerium on oma kampaanias maha vaikinud ainsa inimgrupi, kelle inimsust tõepoolest süstemaatiliselt eiratakse ja jalge alla tallatakse – veel sündimata lapsed.

«Paraku just nendest inimestest, kelle inimsust ühiskonnas massiliselt eitatakse või pisendatakse ja maha trambitakse, sotsiaalministeerium oma kampaanias vaikib, justkui neid ei olekski olemas. Muidugi on see kõike muud kui üllatav, pidades silmas ministeeriumis domineerivaid inimvaenulikke vasakliberaalseid ideoloogilisi hoiakuid, kuid ka tõsiasja, et Vabariigi Valitsus ennekõike sotsiaalministeeriumi näol on konkurentsitult kõige suurem sündimata laste elude hävitaja,» osutas Objektiivi toimetus.