Eesti võttis lõplikult üle Euroopa Liidu relvaseaduse direktiivi

«Tegemist on Euroopa tulirelvadirektiivist tulenevate reeglite üle võtmisega meie relvaseadusesse. Kuna üle tuli võtta väga mahukas regulatsioon, siis tehti seda kolmes osas. Käesolev seaduse täiendamine oli aastate pikkuses töös viimane etapp ning tänaseks on kõik Euroopa Liidus nõutavad tulirelvareeglid üle võetud ka Eesti õigusesse,» ütles siseminister Mart Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) pressiteate teel.

Relvad jaotatakse klassidesse

Seaduse olulisemaks muudatuseks on Euroopa relvaklasside üle võtmine. Esmakordselt jaotatakse relvad A, B ja C klassi, lähtudes nende tulejõust ning ühiskonnaohtlikkusest. Klassidest tulenevalt tuleb edaspidi relvade piiriüleseks liikumiseks taotleda vajalik luba.

Uus reegel

See tähendab, et kõik relvaomanikud, kel on selliste piirangutega relvad varasemast, on õigustatud neid omama ka edaspidi.