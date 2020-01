Kaitseväes alustab ajateenistust üle 400 noore

Esmakordselt võtab kaitsevägi ajateenijad väljaõppele jaanuari lõpus, varem on see aset leidnud kuu alguses. Kaitseministri möödunud aasta määrusega on ajateenistusse asumise tähtajad nihkunud jaanuaris nelja nädala võrra, juulis kahe ja oktoobris kahe nädala võrra.