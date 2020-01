Ratas: Madise täidab õiguskantsleri ametivannet

«Kui rääkida õiguskantsler Ülle Madise arvamusest, siis ta on ju riigikogule ning rahandus- ja sotsiaalministeeriumile ütelnud välja, et ta ei ole kavandatava reformi vastu ja ta ei ole ka selle poolt. Ja seda on öelnud otseselt välja, et tegemist on poliitilise küsimusega ja sellele annab siis seadusandja oma hinnangu ja kui on vaja, siis ka kohtuinstants. Mina arvan, et õiguskantsler Ülle Madise täidab õiguskantsleri ametivannet,» ütles peaminister Jüri Ratas rahvusringhäälingule.