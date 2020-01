Moostes jämmib 135 muusikust koosnev improvisatsiooniline folkansambel

Jaanuarijämmi puhuks andsid korraldajad Krista Sildoja ja Ott Kaasik välja ka eraldi noodikogumiku, kuid see on autorite sõnul rohkem soovituslik, sest jaanuarijämmi lugude seaded sünnivad koosmängu käigus ühisloominguna. Õpitubades harjutatakse lood pillirühmade kaupa selgeks ning mängitakse seejärel kokku.

«Jämmi idee sellisel kujul on minus kaua küpsenud. Viimase tõuke andis juubelilaulupeo rahvamuusikapidu, mis paljud rahvamuusikud Raekoja platsile kokku tõi. Selliseid vabamas vormis kokkusaamisi on väga vaja ja need võiksid tihedamalt toimuda,» ütles Sildoja. Tema sõnul on jämmide eesmärk õhutada inimesi vabalt musitseerima. Rahvamuusika ongi loomine, ilma kindlate seadete ja ettekirjutusteta.

«On olemas teatud kokkulepped, aga pärimusmuusika sünnib siin ja praegu igaühe üksikpanuste summana," rõhutas Sildoja.