Ratas õnnitleb Austraalia päeval Rohelise mandri eestlasi

«On aeg Austraalia sõpru tervitada: täna on Austraalia päev,» kirjutab Ratas Facebookis. «Selle aasta algus on ulatuslike metsapõlengute tõttu Rohelise mandri elanikele, kelle hulgas on ligi 12 000 eestlast, olnud eriti raske. Soovin südamest kõikidele austraallastele ja Austraalias elavatele eestlastele rahuliku elurütmi taastumist ja jätkumist täie tervise, turvalise igapäeva, hoitud looduse ja rõõmsa meele juures.»