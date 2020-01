Riigikontrolöri hinnangul puudub pensionireformist edukuse kriteerium

«Mitmed asjad, millest me rääkisime [Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil - toim.], jäid natuke õhku, sest eelnõu tegeleb mõjude ja kuludega umbes kolme aasta perspektiivis. Mis puudutab tuleviku kohustusi, kasvõi kümne-kahekümne aasta pärast – selle poolega maksab rahandusministeeriumil edasi tegeleda. Kui see eelnõu nüüd vastu võetakse, siis suur töö seisab veel ees: nii teadlikkuse tõstmisel kui ka võimalike mõjudega tegelemisel,» sõnas riigikontrolör, lisades, et äärmiselt oluline on inimestele pakkuda ka informatsiooni.

«See debatt on siiani olnud usu küsimus. Kauges tulevikus saabuvaid tagajärgi on tõesti keeruline hinnata. Aga mida saab teha, on arutada lahti erinevad stsenaariumid,» osundas Holm ühele eelnõu võimalikule puudujäägile. «Küsimus on selles, mida tahame saavutada? Milline oleks see muutus, mida ootame? Mõnes mõttes on [pensionireformist - toim.] puudu edukuse kriteerium. Reformi ei saa teha lihtsalt reformi pärast, vaid mingi olukorra saavutamiseks. Ma loodan, et selleks on pensionäride parem tulevik,» nentis ta.

Riigikontroll kui sõltumatu asutus, ei saanud teha valitsusele konkreetseid ettepanekuid, vaid pigem tuua välja eelnõu murekohti. «Olgu selleks näiteks inimeste kergekäeline loobumine pensionifondi teisest sambast. Selle eelnõu seletuskiri viitab ka ise, et pension tulevikus võib langeda alla eesmärgiks seatud neljakümne protsendi taset keskmisest palgast,» tõi kontrolör välja. «Ei ole ju mõeldav, et Eesti-suguses riigis ütleme kahekümne aasta pärast, et kakskümmend aastat tagasi ise otsustasid nii ja nüüd sa oled sunnitud elama vaesuses. Ka see on kulu, et sellega tuleb arvestada,» hoiatas Janar Holm.