Politsei otsib Jõgevamaal kadunud 57-aastast Andrest

Esmaspäeval sai politsei teate, et laupäevast saati pole koju Mustvee valda Putu külla ilmunud Andres. Mehel on telefon küll kaasas, ent see on välja lülitatud. Lähedaste sõnul on mees varasemaltki perele sõna jätmata mõneks ajaks kodust lahkunud ning päevi sõprade juures mööda saanud, ent on siis alati ise tagasi koju tulnud või endast mingil moel märku andnud.