Video ⟩ Kuidas Ligi tegi Reinsalu märkmepaberist kohvise nutsaku

Aga küsimus on selles, et nende pension võib jääda allapoole toimetulekupiiri tulevikus, kui nad praegu selle raha välja võtavad ja laiaks löövad?

Reinsalu: Kui me kõiki majandusküsimusi langetame selliselt, et on olemas mingid riskikäitumisega inimesed, kes jääksid allapoole vaesuspiiri, siis ma arvan, et piirkäitumine ei ole aluseks üldisele modelleerimisele.

Jürgen Ligi: Piirkäitumise puhul, kus valitsusel on täiesti ükskõik, mis saab tulevikust, on meil probleem ja see ei ole tingimata põhiseaduslik. Arutasime seda eile ka riigieelarve kontrolli komisjonis, kus õiguskantsleri kantselei ütles, et tõepoolest kohustus maksta elamisväärset pensioni ei ole öeldud põhiseaduses täht-täheliselt, aga vanaduses hooletusse jätmise võimalust õigusriigil muidugi ei ole ja reaalsuses need, kes tulevikuks ei kogu, jäävad oma laste ja nende kogujate kaela peale. Sellepärast ongi tehtud kohustuslik süsteem, et demograafia seda sunnib peale. Keegi ei keela valitsusel teha sigadusi, olla valitsusel piirikäituja, olla lihtsalt poliitiline aferist, kes kasutab seda hetke, kes saab korraks kätte sajad miljonid, mis praegu on juhtumas, jagab need laiali ja ei ütle, mis saab 25 aasta pärast ja see mis juhtub, ütleb eelnõu enda seletuskiri. Needsamad ökonomistid, kes on minu kolleegid ja erialakaaslased, ütlevad, et pension saab olema ühe põlvkonna pärast keskeltläbi 30 protsenti madalam. Eesti Pank on saanud täpselt samad tulemused.

Urmas Reinsalu, on see nii?

Ligi: Ei, see ei ole asi, mida tema käest üldse küsida, teda see ei koti, ma räägin seda, mis on fikseeritud eelnõus.

Reinsalu: Võta joo klaasist üks lonks külma vett. Ligi võtabki niisuguse etatistliku riigi valitseja Olümposelt rahvale alla vaatava isiku hoiaku. Tema jaoks on see raha laialijagamine. Minu jaoks on see tegelikult teie raha, inimesed ise oma maksurahast maksnud, selle raha ise kogunud, see ei ole kuidagi raha, mida siis nii-öelda fondivalitsejatel on suur ilmatarkus otsustada inimese kogu elupäevade jooksul, mida selle rahaga teha. Pange tähele,kui sofistlikult ja demagoogiliselt õpetatud majandusgeograaf seob kokku tegelikult teemad, mis on hoopis erinevad.

Ligi: (võtab Reinsalu ees oleva märkmetega paberi enda kätte - toim.) Pane see paber ära ja räägi peast!

Reinsalu: Jürgen Ligi räägib, et õudne supertootlus! OECD madalaim tootlus tegelikult nendest aegadest, kus Jürgen rahandusminister oli. Tegelikult tuleb tunnistada seda, et kui see on nii hea tootlus, ega siis rahvas ju jääb sinna teise sambasse, mis sa siis ütled, et rahvas põgeneb nendest sammastest välja, ära pelga.

Ligi: Ära karju!

Reinsalu: Kolmas argument, mis on tegelikult nüüd väga oluline, ega Jürgen võtab eelduseks selle, otsekui inimesed käituvad ebaratsionaalselt oma seisukohtadega, ma väidan, et inimesed käituvad palju arukamat oma seisukohtadega.

(Jürgen Ligi kortsutab Reinsalu märkmepaberi ja pistab Reinsalu kohvitassi - toim.)

Ligi: Räägime sellest etaismist, mida praegu tegelikult pakutakse inimesele: võtke oma sammas väljas! Inimene läheb, võtab selle pensionisamba välja, ta maksab selle pealt 20 protsenti tulumaksu, mida ta ei taju. Okei, valitsus saab seal laiali jagada.

(Reinsalu õngitseb kohvitassist märkmed välja - toim.)

Reinsalu: Aga miks sa ütled nii, ega inimesed ei ole infantiilsed, et nad ei taju!

Ligi: Inimest ei ole hoiatatud, et enne oli see kõik tema enda raha, nüüd on 1/5 sellest rahast kõigi oma, ta ei tea seda. Kui ta jätab edaspidi sisse maksmata, siis arvatakse, et ta võidab iga kuu 2%. Ei, ta ei võida, sest tema arvele laekub 1,6%. See on tegelikult üks teie lollitamise meetod, et te tegelikke arvutusi varjate. Selle reformi vastu on kõik põhiseaduslikud institutsioonid ja kuna seatakse koalitsiooni töö jätkumine usaldusega, siis seda enam on nad lojaalsed peaministrile, kes rääkis poolteist aastat tagasi vastupidist juttu.