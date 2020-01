Postimehe peatoimetajaks ja vastutavaks väljaandjaks saab Mart Raudsaar

Postimees Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul on Raudsaar väga tugeva ajakirjandusliku taustaga ning on väärt täiendus Postimehe meeskonnale.

«Kauaaegse meediaõppejõuna teab Raudsaar isiklikult paljusid praeguseid parimaid ajakirjanikke ning olen kindel, et tema juhtimisel jätkab Postimees kvaliteetse ja vaba ajakirjanduse väärtuste eest seismist. Lisaks on Raudsaarel tänu pikaajalisele Meediaettevõtete Liidu juhi kogemusele hea ülevaade ajakirjandusettevõtete ärimudelitest nii meil kui mujal. Postimehele kaasaegse ja pikas perspektiivis jätkusuutliku ärimudeli leidmine ja juurutamine saab olema üks suuri ülesandeid, millele me koos Raudsaarega pühendume,» ütles Raudsalu.

Raudsaare sõnul on tema eesmärk koos Postimehe suurepärase meeskonnaga teha Eesti parimat ajalehte, mis kirjutab eesti rahva, ühiskonna ja riigi jaoks olulistel teemadel. «Postimees on olnud läbi Eesti ajaloo üheks olulisemaks väljaandeks ning ma olen kindel, et ta on seda ka tulevikus,» ütles Raudsaar.