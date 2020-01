Keskkriminaalpolitsei pidas kinni neli Ida-Tallinna Keskhaigla töötajat

Eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et eile ning täna annavad kahtlustuse sisu kohta selgituse kinnipeetavad ning jätkub tõendite kogumine. «Edasise menetluse eesmärk on saada ammendav ülevaade kahtluse all oleva hanke läbiviimise kohta. Pärast kõigi asjaolude kindlakstegemist on prokuratuuril võimalik langetada otsus selle kohta, kas esitada süüdistus või mitte,» täpsustas prokurör Kivioja.