Harjumaalt täna öösel varastatud Lexus tabati Lätis

«Koostöö Läti ja Leedu politseiga on meil suurepärane ning oleme juba pikemat aega üheskoos autovarguste tõkestamisele rõhku pannud. Ka tänane operatsioon on seni olnud edukas. Teise autovarga tabamiseks politseioperatsioon jätkub,» kirjeldas raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt.

«Tuletame meelde, et võtmevaba käivitussüsteemiga autod on varastele ahvatlevamad. Võtme turvaliseks hoiustamiseks on mitmeid viise. Kõige lihtsam neist on hoida auto võtit kohas, mis ei ole vargale kergesti ligipääsetav. Samuti on kaubandusvõrgus saadaval võtmete jaoks spetsiaalsed kotid ja metallkarbid, mis raskendavad võtme signaali võimendamist,» lisas Kelt.