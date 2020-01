Kaljurand liitus ÜRO relvastuskontrolli nõuandekojaga

Nõuandekoda kohtub jaanuari lõpus Genfis ning selle kohtumise fookuses on tuumarelvastuskontrolli probleemid. «Äsjased sündmused Iraanis, mis võivad viia Iraani taganemiseni tuumaleppest, mullune Venemaa ja USA taganemine keskmaa tuumarelvastuse kokkuleppest, aga ka mitmete relvastuskontrolli-alaste lepingute lõppemine lähiaastatel on olukorda halvendanud. Olukord on keerulisem kui külma sõja ajal, mil sõjalist tasakaalu hoidsid Venemaa ja USA. Nüüd on lisandunud uued ohud ja uued tegijad ning ÜRO peab põhjalikult kaaluma, mida saab muutunud julgeolekuolukorras teha,» selgitas Kaljurand.