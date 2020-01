Vene välisministeeriumi esindaja: Tartu rahuleping on kehtetu

Zahharova sõnul on välisministeeriumil palutud kommenteerida Eestis VNFSV ja tollase Eesti Vabariigi vahel Tartu rahu allkirjastamise 100. aasta päeva tähistamist.

«Eesti kui riik, mis eksisteeris aastatel 1918-1940, kaotas rahvusvahelise õiguse subjekti staatuse NSV Liidu koosseisu astumise tõttu ja Tartu leping kaotas jõu, sest mõlemad pooled, olles sellele alla kirjutanud, osutusid rahvusvahelise õiguse ühe subjekti NSV Liidu koosseisus olevaks. Lisaks puudub see leping ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrist,» ütles ta.

Zahharova sõnul on erinevalt Vene Föderatsioonist (NSVL-i järglasest) tänane Eesti uus riik, mis moodustus Nõukogude Liidu lagunemise järel ja on üks selle õigusjärglastest ja tunnustatud rahvusvahelise kogukonna poolt just sellisena.