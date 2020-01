Ratas: Ühendkuningriik on alati osa Euroopast ja jääb Eestile väga lähedaseks sõbraks

«Meie sõprussuhted on kestnud juba enam kui 100 aastat. Meid seob ajalugu, usaldus ja pikaajaline koostöö ning ühine vastutus Euroopa julgeoleku eest. Usun, et Eesti ja Ühendkuningriigi lähedane sõprus ja koostöö süveneb veelgi julgeoleku, kaitse- küber- ja digikoostöös ning hariduse ja teaduse vallas,» seda peaminister Ratas rõhutas ka eile Ühendkuningriigi suursaadikule Theresa Bubbearile.

«Ühendkuningriik on mitmete Eesti iduettevõtete kodu. Samuti elab ja õpib seal tuhandeid eestlasi. Seetõttu pean väga oluliseks, et meie inimesi lähendavad kultuuri-, haridus- ja teadussuhted jääksid tihedaks», rääkis Ratas.

Ratas tõi esile Eesti ja Ühendkuningriigi pikaajalist ning erilist kaitse- ja julgeolekualast suhet. «Brittidega seob meid tihe kaitsekoostöö juba Vabadussõja ajast. Hindame kõrgelt Ühendkuningriigi panust Läänemere regioonis kogu NATO julgeoleku tagamisel. Samuti on meie kaitseväelased teeninud koos keerulistel välismissioonidel nii Afganistanis kui Malis,» sõnas Ratas. Eestis teenib üks suurimaid Briti väekontingente, mis asub väljaspool oma kodumaad. «Meie riigid on lähedased liitlased NATOs ja teeme koostööd ÜRO julgeolekunõukogus,» sõnas Ratas.

Ratase sõnul on Eestil ja Ühendkuningriigil veel kasutamata võimalusi digi- ja küberkoostöös. «Olen kutsunud oma ametikaaslast Boris Johnsonit sel sügisel Eestis toimuvale digitippkohtumisele ning sellele eelnevale Põhjamaade, Balti riikide ja Iirimaa valitsusjuhtide kohtumisele, et ühiselt arutada koostööd e-tervise lahenduste leidmiseks,» sõnas peaminister.

Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu edasiste suhete puhul rõhutas peaminister vajadust teha kõik, et see oleks väga sisuline ja strateegiline partnerlus. «Kui me vaatame tulevikku, siis arvan, et Ühendkuningriigist peaks Euroopa Liidule saama väga eriline partner. Selle nimel me töötame. Soovime lähedast tulevikukoostööd eelkõige julgeoleku, välis- ja kaitsepoliitika valdkonnas ning kaubandussuhetes,» lausus Ratas.