Muuseumiühing avaldas linnamuuseumi direktorile toetust

Lp Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart!

Avaliku konkursiga Tallinna Linnamuuseumi juhiks valitud ja spetsialistina hinnatud Triin Siineri vabastamise põhjused on avaliku huvi objekt. Praegune toimimisviis ei sobi 21. sajandi demokraatliku valitsuskultuuri juurde. Muuseumi töötajate poolt linnapeale saadetud kiri annab tunnistust toetusest oma senisele juhile ning akuutsest dialoogivajadusest muuseumi töötajate ja linna juhtide vahel. Seda dialoogi ei saa enam jätta kultuuriameti ja Tallinna Linnamuuseumi omavaheliseks asjaks, vajalik on kolmanda, neutraalsema osapoole sekkumine. Seni ei ole dialoogi linnavõimude ja muuseumi vahel paraku toimunud. Et linna ühe olulisema muuseumi töötajatele ei jääks muljet, et nende arvamusest sõidetakse lihtsalt teerulliga üle, on viimane aeg seda dialoogi alustada.

Tallinna Linnamuuseum on viimastel aastatel saanud tänu direktor Triin Siineri avatud ja kaasavale juhtimisele ning arenguvisioonidele uue hingamise. Muuseumimaastik on kiires muutumises, uute väljakutsetega keeruline kooslus ja Triin Siineri juhtimisel on kollektiiv tundnud, et suudab need väljakutsed vastu võtta ja tegutseda eduka moodsa muuseumina. Käiku on läinud uued projektid, valminud on suurepärased näitused – mis on kajanud positiivselt vastu ka Eesti muuseumimaastikul. Selle tunnistuseks on ju ka äsja Tallinna Linnamuuseumile Kalamaja muuseumi arendamise eest omistatud kogukonna sõbra tiitel Eesti Muuseumide Aastaauhindadel.