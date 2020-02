Fotod ⟩ Sitsi mäel muutus liiklus aeglasemaks, kuid ohutumaks

Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa sõnul tehti seda liiklusohutuse parandamiseks. «Meil on siin hulk videoid, kust on näha, kuidas on trammiga kokku sõidetud, jalakäijale otsa sõidetud. Muud varianti ei olnud,» ütles ta.

Veel paari aasta eest arvas transpordiamet, et seal pole vaja midagi reguleerida, sest kõik autojuhid teavad, et see on ohtlik ristmik ja sõidavad seal ettevaatlikult.

«Kui nad poleks seal ettevaatlikud olnud, siis oleks see pilt veel hullem olnud. Praegu oli põhiküsimus see, et kas ristmiku läbilaskvus kannatab natuke, aga me võidame palju ohutuses, või vastupidi. Ja tuli teha see otsus, et paneme rõhu ohutusele ja liikluse läbilaskvus tipptundide ajal natuke kannatab,» ütles Rüütelmaa.

Ta möönis, et ka teemärgistus vajaks seal uuendamist, sest praegu ei saa mõnigi autojuht aru, milline rada viib Tööstuse tänavalt tulles Paljassaare teele, milline Sitsi või Kopli tänavale ning see tekitab fooridest hoolimata ohtlikke olukordi. «Kahjuks ei ole praegu teekättemärgistuse uuendamiseks sobiva ilmad. Sellepärast on sinna liiklusmärgid välja pandud. Jah, juhid kipuvad sõitma vana harjumuse järgi ja uus liikluskorraldus tekitab vahest ohtlikke olukordi. Aga märgid on väljas ja kui neid vaadata, siis on täiesti võimalik seal ohutult liigelda,» lausus Rüütelmaa.

Muuhulgas on jalakäijate foor pandud ka Sitsi trammipeatuse juurde Kopli tänavale, kus on mõlemas suunas üks sõidurada ning nende vahel ohutussaar. Rüütelmaa sõnul on see foor vajalik selleks, et ristmiku liiklusläbilaskvus veel rohkem ei väheneks. «Jalakäija peatatakse fooritulega selleks, et sõidukid saaksid ristmikult ära sõita. Jalakäijate liikumine on seal sedavõrd tihe. Me nimetame seda tilkumiseks, sest niipea kui üks jalakäija on vaevu üle tee jõudnud, tuleb juba järgmine ja siis järgmine ja nii edasi. See tähendaks, et see liiklusvoog ei pääseks sealt minema, kui jalakäijatel foori ees ei oleks. Ja kohati on see ka jalakäijate jaoks selgem ja ohutum, kui see foor seal on,» selgitas ta.