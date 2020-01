Macron: Brexit on Euroopa Liidule ajalooline hoiatus

Brexit on Euroopa Liidu jaoks ajalooline hoiatus, mis ütleb meile, et vajame rohkem Euroopat, ütles Prantsuse president Emmanuel Macron. «See lahkumine on šokk. See on ajalooline hoiatus, mida peavad Euroopas kõik kuulma ja mis peab meid sundima järele mõtlema,» lausus Macron lühikeses telepöördumises.