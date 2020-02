Politsei otsib Saaremaal hooldekodust lahkunud 59-aastast Peetrit

Eile õhtul kella 23 paiku sai politsei teate, et Saaremaa vallas Kärla aleviku hooldekodust lahkus 59-aastane terviseprobleemidega mees. Politsei käivitas otsingud ning kontrollis teenistuskoeraga hooldeasutuse ümbruse läbi, ent meest leida ei õnnestunud. Kuna meeltesegaduses mees võis olla hooldekodust ka kaugemale liikunud, kontrollis politsei täiendavalt üle nii Kärla küla kui ka naaberkülad. Politseinikud on piirkonnas kontrollinud ka erinevaid mahajäetud ja tühjana seisvaid hooneid, kuid sealtki pole meest õnnestunud leida. Otsingud jätkuvad nüüdki.

Hooldeasutuse personali sõnul on mees varasemaltki sarnaselt kodust lahkunud, kuid siis on ta lähistelt üles leitud ning tagasi toimetatud. Teada on seegi, et mehel on kombeks end peita, mistõttu palub politsei ka kõigil kohalikel üle vaadata nende territooriumil paiknevad vaba juurdepääsuga kuurid, aiamajad ning teised hooned, kust mees varju otsida võis.