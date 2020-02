Uurijad saatsid TLT korruptsiooniasja materjalid prokuratuuri

«Tänaseks on tõendite kogumine lõppenud ning kriminaalasja materjalid on prokuratuuris. TLT kriminaalasjas on kahtlustatavaid üle kümne. Lõplik menetlusotsus võetakse vastu pärast kogutud tõendite hindamist,» ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas BNS-ile.